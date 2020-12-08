التماس 8 سنوات حبسا لعصابة مختصة في سرقة شاحنات “هاربين “

تمكنت التحريات الأمنية من الإطاحة لعصابة مختصة في سرقة شاحنات “لونساج” من نوع “هاربين” و” h 100″، عن طريق استعمال مفاتيح مصطنعة.

وتبين في قضية الحال التي استعرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء أن العصابة تمكنت من سرقة 4 شاحنات من العاصمة وضواحيها، وتوجهت بها إلى خارج العاصمة أين كانت تتم صفقات البيع بمبالغ بخسة.

ولعل الخطير في القضية هو تورط عسكري من سلك الحرس الجمهوري المدعو” ب. م”، الذي كان يسهل تنقلات أفراد العصابة، باستعمال بطاقته المهنية أمام الحواجز الأمنية، لتضليل رجال الأمن وافلاتها من التفتيش.

وتوبع المتهمون من طرف قاضي التحقيق بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة بالعدد، ويتعلق الأمر بكل بأربع متهمين موقوفين وهم “س. ز “.،”ع.ش”،”ب.م”،”ج.ا”،”ومتهم غير موقوف كلونديستان المدعو ” ع. ب.م” .

ولا يزال المتهم الخامس ” ش. م” في حالة فرار.،وحاول المتهمون خلال مثواهم للمحاكمة عن بعد، إنكار التهم المنسوبة إليهم.

وواجه قاضي الجلسة كل واحد من المتهمين باقواله المدونة في محاضر الضبطية القضائية التي تضمنت اعترافات صريحة لهم، بخصوص سرقتهم شاحنة في شهر ديسمبر المنصرم.

وقال المتهمون أنهم تنقلوا بالشاحنة إلى غاية منطقة الهاشمية ثم الياشير ببرج بوعريريج اين تم بيع المركبة ب18 مليون سنتيم.

وتأسس في القضية ضحتين اثنتين للمطالبة بتعويض جبرا بالاضرار اللاحقة بهما، بحيث طالب أحدهما بتعويض قدره 90 مليون سنتيم، ومبلغ 250 مليون سنتيم بالنسبة للضحية الثانية.