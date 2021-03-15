التماس 8 سنوات حبسا نافذا في حق مصطفى العياضي في قضية عطية الكترونيك

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق الوالي الأسبق لتيبازة مصطفى العياضي في قضية عطية الكترونيك.

وجاءت التماسات وكيل الجمهورية في حق المتهمين كالآتي:

التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة في حق بوعمريران علي مدير املاك الدولة سابقا لتيبازة.

التماس عقوبة 3 سنوات حبس ناف و مليون دج في حق المتهم قريشي اسماعيل محافظ عقاري سابق بمديرية املاك الدولة بتيبازة.

التماس عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و مليون د ج غرامة مالية في حق عطية بشير و عطية حميد و عطية لياس سوهيل.

كما التمس وكيل الجمهورية التماس مصادرة الاملاك و الاموال المحجوزة للاخوة عطية الكترونيك.

وجاء في الالتماسات أيضا منع مصطفى العياضي و بوعمريران علي و قريشي اسماعيل من حق الترشح لمدة 5 سنوات مع بطلان عقد التنازل عن القطعة الارضية.