التماس 8 سنوات سجنا للوزيرة السابقة هدى فرعون وحرمانها من الترشح 5 سنوات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد 8 سنوات حبسا نافذا لهدى ايمان فرعون وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا. و100 مليون دج غرامة مالية نافذة مع حرمانها من حق الترشح لمدة 5 سنوات.

وتم التماس عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا و100 مليون دج غرامة مالية نافذة لـ “قبال الطيب”. المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، مع حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات.

أما المتهم (ع.أ) عضو بلجنة المفاوضات، فقد تم التماس عقوبة 4 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة مليون دج. مع حرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات.

وبالنسبة للمتهم (ب.س) سيد احمد رئيس لجنة المفاوضات. فقد تم التماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية بقيمة مليون دج مع حرمانه من مق الترشح لمدة 5 سنوات.

أما (خ.ع) عضو في لجنة المفاوضات، فتم التماس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية بقيمة مليون دج مع حرمانه من الترشح لمدة 5 سنوات.

وبالنسبة لـ (ع.ل) الأمين العام في اللجنة، فقد تم التماس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية بقيمة مليون دج مع حرمانه من الترشح لمدة 5 سنوات.

أما شوادر احمد المدير العام الاسبق لشركة موبليس. فتم التماس عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية بقيمة مليون دج مع حرمانه من الترشح لمدة 5 سنوات

الشركات المعنوية محل متابعة :

الشركتين هواوي و zte التماس توقيع عقوبة غرامة مالية لكل شركة محل متابعة بمبلغ 5 مليون دج. مع أمر بمصادرة الأموال المودعة بالحسابات البنكية والبريدية العقارية والمنقولة المحجوزة. بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بتاريخ 23 ديسمبر 2020 و24 جانفي 2021 و12 افريل 2021.