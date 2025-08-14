التماس 18 شهرًا حبسًا لصاحب مطعم بتقصراين لبيعه “الصاروخ”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس تسليط عقوبة 18 شهر حبس نافذ لصاحب مطعم لصنع البيتزا بتقصراين “ب.م”. و ذلك بعد متابعته بتهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض عرضها على الغير. وذلك على خلفية العثور داخل مطعمه كمية من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين” او ما يعرف بالصاروخ من اجل ترويجها .

وجاء تحريك الدعوى العمومية بعد بلاغ تلقته مصالح الامن بعد تنقلها لمعاينة المطعم محل الشبهة. أين تم العثور بحوزة المتهم رفقة شريكه في العمل على تلك المؤثرات العقلية .

المتهمان مثلا للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري حيث انكرا التهم المنسوبة اليهما ،وصرحا ان تلك المؤثرات تم شرائها بغرض إستهلاكها ،وليس من اجل البيع ،ملتمسان من هيئة المحكمة إفادتهما بظروف التخفيف ،فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.