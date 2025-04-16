التماس 3 سنوات حبسا لموظفة بشركة خاصة لصناعة زيوت المحركات بتهمة الاختلاس

تابعت، اليوم، محكمة الشراقة موظفة سابقة بشركة خاصة بصناعة زيوت المحركات، تدعى”ع.ي”، موجودة رهن الحبس المؤقت. إفراغا لأمر بالقبض صادر ضدها من محكمة الحال عن تهمة التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال خاصة. وذلك بعد تواطئها رفقة زميلة لها مسؤولة في مصلحة المحاسبة بتزوير شيكات وخلق معاملات وهمية لاختلاس مبالغ مالية قاربت نصف مليار سنتيم وسحبها من حساب الشركة.

ملابسات القضية تعود إلى تاريخ 8 ماي 2017 حين تقدم مسيّر الشركة الخاصة “بيتروسار” المختصة في صناعة زيوت المحركات بشكوى أمام مصالح الأمن الحضري الأول بالشراقة. ضد إحدى العاملات بخصوص تقليد ثلاثة أختام للشركة. ويتعلق الأمر بالمتهمة “ع.ي” التي اعترفت بذلك وأكدت أن الطلب كان بناءً على أمر من المتهمة الثانية في الملف. ويتعلق الأمر بالمدعوة “ب.س” التي قامت باستغلالها لصناعة فواتير صورية واستعمالها في اختلاس أموال من الشركة.

تقليد أختام الشركة وتزوير شيكات لاختلاس أموال

وبسماع أقوال المتهمة “ب.س” التي سبق محاكمتها في الملف، أكدت أن تعمل بالشركة وأن مهمتها هي تحرير الشيكات وتسليمها للمموّن. مراقبة الفواتير، وتسليمها للمسير للتوقيع عليها.

كما اتفقت مع المتهمة الموقوفة حاليا على أن تقوم بإعداد ملفات وهمية بغرض اختلاس أموال. وقامت بإعداد 6 ملفات وتحصلا بموجبها على 6 شيكات قامت بالتأشير عليها. وتقليد توقيع المسير وأخرى سلمتها له للتوقيع عليها دون أن يعلم أنها مزورة.

ويحمل الشيك الأول مبلغ 88 مليون سنتيم متعلق بالسلعة الخاصة بالتدفئة موجه لشركة مسمار “جوهرة الوجدان”. وتم التوقيع عليه من قبل مسؤولتين بالشركة دون علمهما أن الملف مزور. وتم تسليم الشيك للممون وهو قريبها التي أسست شركته الوهمية وتسلمت منه مبلغ 30 مليون سنتيم بعد سحب المبلغ.

كما حررت شيكين بقيمة 86 مليون سنتيم على أساس اقتناء سلعة متمثلة في عتاد مكتبيّ. وصرف المبلغ بتواطؤ متعاملين آخرين حرّروا لها فواتير لتغطية الثغرة وتسلمه من قيمة الشيك مبلغ 60 مليون سنتيم.

كما تمكنت المتهمة “ب.س” من تحرير شيكين آخرين أحدهما بمبلغ 100 مليون سنتيم والثاني بـ 96 مليون سنتيم. وآخر يخص العجلات بقيمة 97 مليون سنتيم موجه لمحل لبيع قطع الغيار.

هذه الأخيرة أكدت خلال التحقيق أنها ندمت على فعلتها وأعادت الأموال إلى الشركة. وبسماع الممونين أجمعوا على أنهم تعاملوا مع المدعوة “ب.س”. وأنهم لم يكونوا على علم بأن الشيكات مزورة وتم تسليمها في جميع المعاملات فواتير بالعملية التجارية. وأنهم علموا لاحقا بأنها تقوم بعملية احتيالية على مسير الشركة رفقة متهمة ثانية واختلاس الأموال من حسابات الشركة.

توقيف المتهمة الثانية في الملف بمطار الجزائر إفراغا للأمر بالقبض

المتهمة”ع.ي” تم توقيفها بمطار هواري بومدين قادمة من ألمانيا مؤخرا تفريغا، للأمر بالقبض الصادر ضدها عن محكمة الشراقة. وحضرت المتهمة الموقوفة لمواجهة تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. واختلاس أموال خاصة بناءً على المادتين 222 من قانون العقوبات و41 من قانون الفساد.

هيئة دفاع المتهمة “ع.ي” قدمت دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة بالتقادم على أساس أن المادة المراقبة بها المتهمة تخص اختلاس أموال خاصة.

وخلال المحاكمة اعترفت المتهمة بما نسب إليها وأكدت أنها شاركت المتهمة “ب س” في تزوير شيكين فقط. وأن هذه الأخيرة واصلت عملية التزوير والاختلاس فيما تبقى من عمليات. وأكدت أنها قامت بإعادة جميع المبالغ التي تحصلت عليها للشركة.

وطالب دفاعها بأخذ اعتراف وندم المتهمة بعين الرأفة والتمسك بالدفوعات الشكلية المقدمة وطالب بإفادتها احتياطيا بأقصى ظروف التخفيف، وإن يكن بتمكينها من عقوبة العمل للدفع العام.

وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضدها مع 300 ألف دينار غرامة مالية.