التماس 5 سنوات حبسًا لـ11 امرأة شكلن شبكة لممارسة الدعارة تحت غطاء “الماساج” ببن عكنون

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسًا نافذًا في حق 11 امرأة موقوفة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

وذلك بعدما شكلن شبكة لممارسة الدعارة تحت غطاء ما يعرف بـ التدليك (المساج)، بمنطقة بن عكنون بالعاصمة.

في حين التمس وكيل الجمهورية العقوبة نفسها لـ6 شباب آخرين، متابعين في قضية الحال. مع التماس تأييد أمر بالقبض ضد صاحبة المركز الموجودة في حالة فرار.

قضية الحال تعود إلى مداهمة مصالح الأمن مركزًا خاصًا بالعناية الجسدية ببن عكنون بالعاصمة، وهو مكان مشبوه بممارسة الدعارة. حيث تم توقيف 11 امراة يعملن بالمركز ينحدرن من عدة ولايات.

وبعد تفتيش المكان من طرف عناصر الأمن، تم العثور بحوزتهن على مبالغ مالية معتبرة تقارب 100 مليون سنتيم، وأقراص منع الحمل، ومانع للحمل ومقومات جنسية، الى جانب أغراض أخرى.

وتبيّن، بعد التحريات، أن المركز يقدم أيضا خدمات مشبوهة خاصة بالجنس عن طريق تطبيق “سناب شات”، مقابل مبلغ بقيمة 8 آلاف دينار جزائري.

المتهمات تترواح أعمارهن بين 20 و40 سنة، وبعد مثولهن أمام هيئة المحكمة وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة انشاء محل للممارسة الدعارة وجنحة اغراء الغير على ممارسة الدعارة.