التماس 7 سنوات حبسا لـ “سامية القزانة ” لممارسته السحر والشعوذة

التمس ممثل الحق العام بمحكمة سيدي امحمد، مساء اليوم، توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. مع غرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار في حق المدعو “ب. عبد القادر” المعروف بلقب “سامية القزانة” الذي جرى توقيفه مؤخرا بسبب اشتباه ممارسته أعمال سحر وشعوذة.

المتهم واجه اليوم تهما ثقيلة تتعلق بجنح المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، اتخاذ السحر والشعوذة مهنة، والترويج العمدي للمخدرات.

المتهم تم توقيفه من طرف فرقة مكافحة المساس بالممتلكات (فرقة مكافحة الجريمة الكبرى) بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط. في قضية تتعلق بممارسة أعمال السحر والشعوذة وممارسة أعمال العرافة والتنبؤ بالغيب مقابل مبالغ مالية داخل شقة بحي بلوزداد، عن طريق الإيهام بالقدرة والسلطة الخيالية بعد عملية مداهمة أعقبت شكاوى تقدّم بها سكان الأحياء المجاورة له. أفادت في مجملها بأن المعني يتنكر بملابس نسائية وشعر مستعار، ويستقبل زبائنه في منزل جدته العجوز الذي حوّله إلى وكر لممارسة طقوس الشعوذة من دون أن يتفطن أحد لهويته الحقيقية.

وأسفرت عملية تفتيش مسكن المتهم عن العثور على مبالغ مالية معتبرة. بالإضافة إلى أدوات يعتقد أنها تستعمل في أعمال الشعوذة. على غرار دمى بلاستيكية، وشمعدان لتنصيب الشموع، ومطحنة نحاسية قديمة، وكذا مطحنة خشبية يدوية، إلى جانب أعشاب ونباتات غريبة، وكمية كبيرة من مادة الرصاص، وملابس داخل أكياس بلاستيكية مبللة، فضلا عن مجموعة معتبرة من الصور الفوتوغرافية لضحاياه، وثلاثة مصاحف كانت بالمكان خلال مداهمة المقر.

المتهم مثُل للمحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري، وأنكر جميع التهم الموجهة إليه وأكد أنه رجل بمواصفات جسدية أنثوية، ونفى بشكل قاطع ممارسة طقوس السحر والشعوذة.

في حين أكد دفاعه خلال مرافعته أن الملف جاء خالٍ من أي دليل يدين موكله، وأكد أن المحجوزات لا تشير بالضرورة لممارسات مشبوهة تتعلق بالسحر والشعوذة. كما أكد أن شكوى الجيران جاءت عقب التحريات الأمنية. وطالب بإفادة موكله بالبراءة، قبل أن يلتمس ممثل الحق العام توقيع العقوبة السالف ذكرها.