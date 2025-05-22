التماس 7 سنوات حبسا نافذا للمؤثر عادل سويزي بسبب منشورات تتضمن خطاب التمييز والكراهية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية نافذة لأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، المعروف بالمؤثر عادل سويزي “ع.ع” الموجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش.

وتمت متابعة المتهم بعد طرحه العديد من المنشورات التحريضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتضمن توجيه خطاب الكراهية والتمييز ضد ولايتي وهران وقسنطينة.

المتهم وأثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد، وجهت له تهم تتعلق بحيازة المخدرات، وجنحة نشر خطاب الكراهية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ونشر وترويج عمدا لأخبار وأنباء من شانها المساس بالأمن العمومي والنظام العام. حيث أنكر التهم المنسوبة إليه. وصرّح بأنه قام بنشر تلك المنسورات بعفوية، ولم تكن له أي سوء نية عند نشره تلك المنشورات. كما قدم اعتذاره في الجلسة ملتمسا من هيئة المحكمة إفادته بظروف التخفيف.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي تمت معالجتها من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التي تمكنت من توقيف المتهم صاحب الحساب الإلكتروني المدعو “ع.ع”، بعد نشره منشورات تحريضية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تحتوي على خطاب الكراهية والتمييز ضد ولايتي وهران وقسنطينة.

وبعد تفتيش المتهم، عثر بحوزته على هاتف نقال كان يستعمله في نشر تلك المنشورات التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية. إضافة إلى قطعة مخدرات من نوع الكيف المعالج.