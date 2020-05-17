التمويل الإسلامي.. محو نقاش خبراء وأعضاء منتدى رؤساء المؤسسات

نظم، اليوم الأحد، منتدى رؤساء المؤسسات الطبعة الثانية من “ضيف المنتدى” والذي خصص للتمويل الإسلامي.

وخصص المنتدى الطبعة الثانية، التي اجريت اليوم الأحد عن طريق الفيديو، للحديث والنقاش عن موضوع “دور التمويل الإسلامي في تعبئة الموارد المالية”.

وجمع المؤتمر عدد من أعضاء المنتدى برئاسة سامي عاقلي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمحللين الإقتصاديين، على غرار البروفيسور، يونس صوالحي والدكتور محمد بوجلال.

وتم تحليل معطيات بالاضافة الى تحليل القرارات التي اتخذتها وزارة المالية لتشجيع التمويل الإسلامي.

وتأثيره ذلك على جمع الأموال من المستثمرين وتمويل المشاريع.