أبرم مصرف السلام الجزائر، اتفاقية شراكة مع مؤسسة “سافيتام” المختصة في بيع وتسويق المنتجات الاستهلاكية.

وتأتي هذه الإتفاقية لتسهل وتمكن الجزائريين الإستفادة من خدمات فريدة في أول تجربة من نوعها بالجزائر.

وللإستفادة من هذه الخدمات، على الراغبين الولوج إلى المنصة الإلكترونية لمؤسسة “سافيتام” لاختيار المنتجات وطلب تمويلها بصيغة “البيع بالتقسيط” دون عناء التنقل إلى المحل التجاري أو الفرع البنكي.

لمعلومات أكثر عن التمويل الاستهلاكي اضغطوا على الرابط التالي..

التمويل الاستهلاكي الالكتروني.. الخدمة الجديدة في مصرف السلام الجزائر