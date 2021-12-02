التمييز  يطال موظفا جزائريا في فرنسا

اشتكى موظف جزائري يعمل لدى إحدى الشركات في فرنسا من التمييز الذي طاله. من طرف إدارة الشركة التي يعمل فها منذ 30 عاما.

وجاء في وسائل الاعلام الفرنسية نقلا عن موقع visa et voyage، إن هذا الجزائري أمضى 163 عقدًا مؤقتًا. و 16 عقدًا محدد المدة ، على مدى ثلاثين عامًا.

وتلخص هذه الأرقام مسيرة العامل الجزائري رابح ، الذي عمل دائمًا في نفس الشركة في فرنسا.

في سن 61، لم يكن لرابح أبدًا الحق في الاعتراف بمهاراته والوصول إلى التأمين الوظيفي.

عندما تقدم بطلب للحصول على CDI في عام 2019 مع Kronenbourg، لم يرفض الأخير طلبه فحسب. بل قرر أيضًا عدم تجديد عقوده القصيرة.

وندد رابح بالتمييز في التوظيف أمام Prud’hommes، وهي محكمة متخصصة في المنازعات المهنية التي تولت القضية.

وبالفعل ، فإن المبررات التي قدمت لرفض وظيفته النهائية ضعيفة للغاية. يعتقد كروننبورج أن رابح ليس مؤهلا بما يكفي للحصول على التأمين الوظيفي.

ومع ذلك، فمن ثمانينيات القرن الماضي وحتى عام 2019. تمت إعادة تعيين العامل من أصل جزائري كل عام في مناصب مختلفة.

خلال جلسة محامي برودومز، أشارت محامية رابح إلى التناقضات في الوضع المهني لموكلها.

بالإضافة إلى ذلك، أشار محامي رابح إلى أن معظم التعيينات النهائية التي قبلتها كروننبورج لا تعكس أي تنوع. فقط الأسماء التي تبدو فرنسية-فرنسية فقط هي التي تظهر في قائمة الأشخاص المثبتين في السنوات الأخيرة.

تبرز قضية رباح في بلد يواجه فيه السكان من أصل شمال أفريقي غالبًا حالات تمييز في مكان العمل.

نشر قسم البحوث والدراسات والإحصاء (DARES) بوزارة العمل الفرنسية للتو نتائج دراسة اختبارية في نوفمبر.

يتكون الاختبار من إرسال سير ذاتية وهمية بأسماء مختلفة لمعرفة رد فعل المجندين.

كتب DARES: “المرشحون الذين تشير هويتهم إلى أصل شمال أفريقي هم أقل عرضة للتواصل معهم بنسبة 31.5٪. من أولئك الذين يحملون الاسم الأول والأخير من أصل فرنسي”.

هذا التقليد الفرنسي المسمى بـ “المستمر والمعمم” من قبل DARES يؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد في فرنسا.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp