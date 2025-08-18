التنزاني أرجيغا حكما لمباراة الجزائر والنيجر لحساب “الشان”

عينت لجنة التحكيم، التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الحكم التنزاني أحمد علي أراجيغا، لإدارة مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ونظيره من النيجر، لحساب “الشان”.

وسيدير الحكم التنزاني أراجيغا، هذه المباراة بمساعدة الزيمبابوية ديانا شيكوتيشا، والغامبي عبد العزيز بوليل جاوو، بينما عين الإيريتري تيكلي موغوس تسيغاي، حكما رابعا.

ويسعى المنتخب الوطني للمحليين، الفوز في هذه المباراة، على حساب منتخب النيجر، من أجل اقتطاع تأشيرة تأهله للدور الثاني.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليي، والنيجر، والتي تدخل ضمن الجولة الرابعة منالمجموعةالثالثة لـ”الشان”، مقررة أمسية اليوم الإثنين، انطلاقا من الساعة السادسة، بملعب “نيايو الوطني”.