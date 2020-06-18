التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه تنتقد قرار رفع  الحجم الساعي للأستاذ الجامعي

انتقدت التنسيقية الوطنية لطلبة الدكتوراه تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، القاضية برفع الحجم الساعي للأساتذة الجامعيين لتصل إلى 18 ساعة في الأسبوع.

وأكدت التنسيقية أنه كان بالأحرى على الوزير توظيف الدكاترة البطالين بدل زيادة الحجم الساعي الأساتذة الدائمين.

وأشارت التنسيقية، أن هذا القرار يعتبر تصريحا مباشرا بوجود نقص في الجامعة الجزائرية من حيث تغطية الأستاذة الدائمين لعدد الطلبة المتوافدين عليها سواء تغطية بيداغوجية أو تأطيرية.

وأضافت التنسيقية، أن هذا النقص يقابله تواجد الكفاءات من حاملي شهادتي الدكتوراه في البطالة منذ سنوات وتهدر طاقاتها في الساعات المؤقتة جريا وراء تحصيل نقاط الخبرة المهنية للمشاركة في مسابقات توظيف المناصب.