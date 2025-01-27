التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين تثمن قرارات مجلس الوزراء الأخير

أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية SNAPAP. مخرجات لقاء مجلس الوزراء المنعقد، بكثير من الارتياح والتفاؤل لما تضمنه من نقاط مهمة. تخص قطاع التعليم العالي واحترام الحق النقابي كآداة تشاركية فعالة في دفع مسار المؤسسات. الوطنية العمومية نحو التطور والإزدهار.

وحسب البيان “..أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على ضرورة التكوين لممارسة العمل النقابي واحترام الحق النقابي. في إطار القانون الذي يضمن تشاركية فعلية للنقابات ذات التمثيل والتكوين النقابي المهني”.

كما أنه يضيف البيان” أمر بتأسيس اللجنة المكلفة بالنظر في قطاع الخدمات الجامعية وانشاء مخطط الإصلاح الشامل. للقطاع بمراجعة نظامي (المنح والإقامة) الجامعيين يؤكد على الرؤية الاستراتيجية التي تصبوا للنهوض بالقطاع.”

وعليه “نشكر السلطات العليا للبلاد ممثلة في شخص الرئيس عبد المجيد تبون والمشرف على قطاع التعليم العالي. والبحث العلمي البروفيسور كمال بداري على السهر والحرص الدائم للنهوض بالقطاع.”

و واضاف البيان “..ثقتنا كبيرة في الرؤية الحكيمة للسلطات العليا للبلاد للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وإنصاف كفاءتها العلمية من موظفين وأساتذة وطلبة بما يستحقونه من مكانة لائقة تحفظ التوازن الاجتماعي من أجل مواطنة إيجابية وفعالة لخدمة المجتمع والوطن…”