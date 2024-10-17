التنس.. دورة تكوينية لصالح الحكام

أعلنت الاتحادية الجزائرية للتنس، اليوم الخميس، عن تنظيم دورة تكوينية لصالح الحكام.

وحسب بيان الإتحادية عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، فقد تم تحديد أيام 24، 25، 26 أكتوبر الجاري، لإجراء هذه الدورة التكوينية بالمركب متعدد الرياضات ببسكرة. لصالح الحكام الفيدراليين والحكام الذين يحتاجون إلى ترقية.

وأوضحت الاتحادية الجزائرية للتنس أن هذه الدورة التكوينية سيشرف عليها الحكم الدولي، صاحب الشارة البيضاء، أمين محطات.