نصب اليوم صلاح الدين دحمون وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية رسميا اللجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان.

وخلال مراسيم التنصيب كشف الوزير على الاهمية التي توليها الدولة لهذه العميلة الدورية والمزمع إجراؤها سنة 2020

وإعتبر دحمون عملية الإحصاء العام للسكان أداة وأساسية لرسم السياسات العمومية الناجحة التي تتناسب وإحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

فضلا عن ما تعطيه من معطيات عامة للوضع الديموغرافي والتوزيع السكاني والخصوصيات الإجتماعية بما يشكل قاعدة معطيات مرجعية لعدة قطاعات.

وفي ذات السياق كشف الوزير عن عدة إجراءات تحضيرا للعملية تفعيل اللجان البلدية والولائية وتعيين المنذوبين والمهندسين المحليين المكلفين بالإحصاء.

كما أنه بم الشروع منذ شهر جوان في إعداد وتحيين الخرائط الإحصائية المحلية.

وللإشارة فقد تراس اليوم وزير الداخلية رفقة وزير المالية محمد لوكال مراسيم التنصيب الرسمي للجنة الوطنية المكلفة بالإحصاء العام للسكان والإسكان.

وجاء هذا التنصيب في إطار التحضير للعملية السادسة للإحصاء العام المزمع إجراؤها سنة 2020.

ومن المفروض ان تشرف اللجنة الوطنية المشكلة من 14 قطاعا وزاريا على حشد كافة الشروط التنظيمية والبشرية واللوجستية الضرورية لهذه العملية.