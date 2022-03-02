التنقل إلى الكاميرون لمناصرة “الخضر” بـ “الفاسيليتي”

سيكون بإمكان الجزائريين الراغبين في مناصرة أشبال المدرب جمال بلماضي، في ملعب “جابوما” بالكاميرون، التنقل لمشاهدة المباراة الفاصلة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، التي ستجرى في قطر عبر تكاليف تدفع بالتقسيط.

وقال رئيس الفيدرالية الوطنية للفندقة بالنيابة، ومالك مجمع “نسيب للسياحة” في تصريح خصّ به “النهار”، إن مجمعه وبالتنسيق مع “بنك السلام”، يحضّران لنقل أنصار “الخضر” إلى الكاميرون لمشاهدة المباراة الفاصلة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم، بتكاليف تدفع بالتقسيط، وأكد على أن المشروع قيد الدراسة من طرف إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل تأجير طائرات وتنظيم رحلات خاصة، ذهابا وإيابا، مع احتساب كافة التكاليف التي تضمن سعر تذكرة الرحلة الجوية والإقامة في الفندق “تكلفة الرحلة تدفع بالتقسيط من طرف المناصر، منها خمسون من المئة كشطر أول، والبقية تكون تدريجيا، مع الأخذ بعين الاعتبار قيمة المدخول الشهري للشخص المعني”، وأكد أن المدة المحددة للدفع بالتقسيط تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، ومن أهم الشروط التي يتوجب توفرها في المناصرين-حسب المتحدث – هو حيازته لحساب بنكي في “بنك السلام” أو حساب بريدي جاري “CCP”، وأن يكون لديه راتبا شهريا يستلم بانتظام.

وستلعب مباراة الذهاب بين الجزائر والكاميرون على ملعب “جابوما”، يوم الثالث والعشرين مارس الجاري، على أن تجرى مباراة العودة يوم التاسع والعشرين في ملعب “تشاكر” بالبليدة.

السفر داخل الوطن وخارجه بـ “الفاسيليتي”

وعلى صعيد مغاير، كشف جمال نسيب، عن إطلاق مجمعه لمنتوج “قرض سفري” لفائدة العائلات الجزائرية، اعتبارا من الثامن مارس الجاري المصادف للاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، وقال إن المنتوج يعدّ الأول من نوعه في الجزائر، وسيمكن الراغبين في اكتشاف المناطق السياحية الداخلية من زيارتها، مقابل دفع التكاليف بالتقسيط، بعد دفع الشطر الأول والمحدد بخمسين من المئة من إجمالي التكلفة، قبل تمكينهم من الاستفادة من العرض لوجهات سياحية دولية، وذلك بالتنسيق مع “بنك السلام” دائما وبنفس الشروط المعلن عنها سالفا “الأولوية من منتوجنا هو الترويج للسياحة الداخلية وكسب ثقة الزبون في التعامل معنا، قبل تمكينه من السفر إلى الخارج”.

..ومناسك العمرة والحج بالتقسيط أيضا

إلى ذلك، سيطبّق مجمع “نسيب للسياحة” منتوجه على الشباب الراغب في عقد القران ولم تسمح له بالظروف بإتمام ذلك، من خلال مساعدته على كراء قاعات الأفراح بتكاليف تدفع بالتقسيط، والشأن نفسه بالنسبة للراغبين في أداء مناسك العمرة والحج.

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