قناة النهار التنقل عبر الحافلات غير المهيئة..معاناة إضافية في الصيف بقلم قناة النهار نشر في 03 أوت 2023 - 14:21 شارك غرِّد أرسل 34 0 التنقل عبر الحافلات غير المهيئة..معاناة إضافية في الصيف إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WMw2T اقرأ أيضا طالع هابط: مياه الصرف الصحي تحتل حاسي الدلاعة بالأغواط قناة النهار 25 جويلية هكذا رد المدير العام لسونلغاز بخصوص الإنقطاع المتكرر للكهرباء قناة النهار 26 جويلية إعادة إسكان ثلاث عائلات احترقت مساكنها بالكامل في الحرائق الأخيرة بالبويرة قناة النهار 31 جويلية صريح جدا: هكذا يحمي الجزائريون أنفسهم من ضربات الشمس .. قناة النهار 21 جويلية القتـ.ـل الخطأ في حوادث مرور..أي قرارات قانونية ؟ قناة النهار 19 جويلية طالع هابط: السباحة في النافورات .. ماركة جزائرية مسجلة قناة النهار 27 جويلية وزير الصحة : التكفل بـ 325 جريح جراء الحرائق ولم يسجل أي نقص في الأدوية قناة النهار 26 جويلية خليها على ربي: قصة صادمة..صراع نسب وشرف يدمر حياة طفلة ذات 7 سنوات قناة النهار 27 جويلية شاهد..التلميذ سعد سعدودي يقوم بعمليات معقّدة في بلاطو النهار وكل الإجابات كانت صحيحة قناة النهار 16 جويلية عم الطفل الضحية يروي للنهار لحظة العثور على جثـ.ته بخزانة مولد الكهرباء قناة النهار 18 جويلية