التنقيب عن الغاز والنفط محور لقاء عرقاب ورئيس شركة “سينوباك إنترناشيونال”

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الرئيس التنفيذي للشركة الصينية “سينوباك إنترناشيونال إينرجي انفستمنت ليميتد”، غويو يوليانغ. حيث تطرقا الطرفان إلى علاقات وآفاق تطوير التعاون بين شركتي سوناطراك وسينوباك، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

كما رحب الطرفان “بتميز وقوة علاقات التعاون” التي تجمع الشركتين سوناطراك وسينوباك اللتين وقعتا، الاثنين بالجزائر العاصمة، مذكرة تفاهم”. التي تعكس “إرادة الطرفين في توطيد علاقاتهما القائمة وتوسيع نطاق التعاون بينهما، من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة”.

وناقش الطرفان -حسب البيان- الفرص التجارية والآفاق المستقبلية للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز. وكذلك في مجال البتروكيماويات في الجزائر. “آملين رؤية تطور المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة”. في إطار “القانون الجديد للمحروقات وكذلك في الإطار القانوني للاستثمار في الجزائر”.

في حين، عبّر غويو عن ارتياحه للشراكة بين سوناطراك وسينوباك. مؤكدا في هذا الصدد، عن بمواصلة الاستثمار وتعزيز وجود سينوباك في الجزائر والخارج. ولاسيما في إفريقيا بالشراكة مع سوناطراك.

وتتواجد شركة سينوباك بالجزائر منذ سنة 2002 وتستغل مع سوناطراك حقل زارزايتين. في إطار عقد شراكة يهدف إلى رفع معدل استرجاع احتياطيات النفط الخام المتوفرة.

للتذكير، وقعت سوناطراك وشريكها سينوباك Sinopec Overseas Oil & Gas Limited (SOOGL) ، بتاريخ 28 ماي 2022. عقد تقاسم الإنتاج يتعلق بالرقعة التعاقدية لزارزايتين، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 الذي يحكم أنشطة المحروقات. تقدر قيمة الاستثمار الإجمالي المسطر لتنفيذ برنامج أشغال التطوير والاستغلال المتفق عليه. بنحو 490 مليون دولار أمريكي، مما سيسمح باسترجاع ما يقرب من 95 مليون برميل من النفط.

وتم اليوم الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم (MoU)، بين كل من سوناطراك وسينوباك. وقد تم استقبال وفد بقيادة Guo Yueliang، المدير التنفيذي لشركة سينوباك Sinopec International Energy Investment Limited بمقر سوناطراك. من طرف توفيق حكار الرئيس المدير العام بحضور الإطارات المسيرة للشركة.

وتطرق الطرفان، خلال هذا الاجتماع، للعلاقات الحالية وآفاق التعاون، لا سيما، في مجال الاستكشاف و الإنتاج.