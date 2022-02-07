“التهاب أسعار الدواجن لن يتكرر في رمضان المقبل”

رئيس فيدرالية مربي الدواجن يكشف عن اتفاقية مرتقبة مع ديوان تغذية الأنعام لخفض الأسعار:

الاتفاقية تقضي بتزويد المربين بالكتاكيت بسعر 80 دينارا

كشف رئيس فيدرالية مربي الدواجن، مومن قالن، بأن أسعار الدجاج خلال شهر رمضان المبارك، ستكون بين 360 و 380 دج للكيلوغرام الواحد، كأقصى تقدير، بعد الإجراءات الإستباقية التي اتخذتها وزارة الفلاحة في هذا الإطار، تجنبا لحدوث ندرة في الأسواق وارتفاع أسعار هذه المادة خلال الشهر الفضيل.

وفي تصريح خصّ به جريدة “النهار”، أكد قالن، توجه فيدرالية مربي الدواجن، مع الديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن “أوناب”، إلى إمضاء اتفاقية تعاون، نهاية الأسبوع الجاري، تقضي بتزويد الديوان العمومي، مربي الدواجن بالكتاكيت وبسعر 80 دج، ليقوم بعد ذلك مربو الدواجن ببيع منتوجاتهم حين يصبح صالحا للاستهلاك، بسعر 240 دج للكيلوغرام لفائدة “أوناب”، الذي بدوره يقوم ببيع هذا المنتج بسعر منخفض للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان، بهدف التحكم في الأسعار ومنع عمليات المضاربة في الأسواق، كما كان عليه الحال في السنوات السابقة.

وبخصوص الأسعار المتداولة حاليا في الأسواق، والبالغة مستوى 350 دج للكيلوغرام الواحد، اعتبر مومن قالن، أن هذا السعر مقبول، بالنظر إلى غلاء الأعلاف المخصصة للدواجن، حيث ارتفع سعر الذرى من 2800 إلى 5800 دج للقنطار، وسعر الصوجا من 4700 إلى 8500 دج، مع العلم أن الذرى والصوجا يمثلان نحو 80 من المئة من أعلاف الدواجن، موضحا في ذات السياق، بأن المربين يقومون ببيع منتوجهم بسعر 240 دج، إلا أن عملية الذبح ونزع الأحشاء مع تكاليف أخرى، تزيد في ارتفاع الأسعار.

وحول مخاوف من تجاوز أسعار الدجاج مستوى 400 دج، خلال شهر رمضان المقبل، على غرار ما حدث في السنوات الماضية، نفى رئيس فيدرالية مربي الدواجن، بلوغ الأسعار هذا المستوى، نظرا للإحترازات المتخذة في هذا الشأن، كاشفا في ذات الوقت، أن ارتفاع الأسعار سابقا، كان بسبب شراء المربين للكتاكيت بسعر 230 دج، إضافة إلى تكاليف أخرى، ساهمت في ارتفاع الأسعار إلى 430 دج، مما أدّى بطبيعة الحال، إلى تكبّد الكثير من المربين خسائر مالية كبيرة.