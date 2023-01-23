“إلتهاب الحلق” لمدة طويلة.. مؤشر على وجود مرض خطير

يعد إلتهاب الحلق لأكثر من ثلاثة أسابيع أحد الأعراض التي قد تشير إلى الإصابة بسرطان الحنجرة. حيث يعتبر سرطان الحنجرة مرض نادر، وكلما تم اكتشافه مبكرا، زادت احتمالية نجاح العلاج.

وبحسب صحيفة “الصن” البريطانية، نصحت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة بأربعة أعراض يجب الإنتباه إليها، أولها بحة أو تغير في الصوت. وهي من أكثر الأعراض شيوعا بين مرضى سرطان الحلق هو الصوت الأجش.

إذا كان صوتك أجشا لمدة تزيد عن 3 أسابيع، فعليك طلب المشورة الطبية، حيث يمكن أن يكون التهاب الحنجرة ناتجا أيضا عن نزلات البرد والتهاب الصدر.

بالإضافة كذلك إلى ألم أو صعوبة في البلع. وإذا كنت تعاني من ألم أو صعوبة في البلع، فقد يكون هذا مؤشرا على وجود خطأ ما. في هذه الحالة يوصى بزيارة الطبيب العام إذا شعرت لعدة أسابيع بما يلي:

أن هناك شيئا صغيرا عالقا في حلقك. أنت غير قادر تماما على ابتلاع الطعام. بعض الألم أو الإحساس بالحرقان عند بلع الطعام. الطعام يلتصق في حلقك.

ضيق في التنفس، المعاناة من ضيق في التنفس هو أحد الأعراض المقلقة التي تستوجب استشارة طبية عاجلة.

وكذا فقدان الوزن، حيث يعد فقدان الوزن المفاجئ علامة على العديد من أنواع السرطان بما في ذلك الحنجرة. وقد يحدث ذلك لأن المريض يأكل أقل بسبب الألم أو صعوبة البلع. ويجب أن ترى طبيبك إذا فقدت 4 إلى 5 كغ أو أكثر في وقت قصير.

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