قناة النهار التهاب وجفاف..حالات تستقبلها الإستعجالات بسبب المكيفات الهوائية بقلم قناة النهار نشر في 15 جويلية 2023 - 12:27 شارك غرِّد أرسل 129 0 التهاب وجفاف..حالات تستقبلها الإستعجالات بسبب المكيفات الهوائية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fdUQ2 اقرأ أيضا طالع هابط: تجار قطع الغيار بتبسة يناشدون رئيس الجمهورية بتخفيف قانون الشعاع الجمركي قناة النهار 11 جويلية طالع هابط : مواطن جزائري معاق حركيا يقطن مع 3 عائلات في شقة بالطابق الثالث يطالب السلطات بسكن قناة النهار 02 جويلية هكذا إحتفلت إبتدائية سعيد بوثلجة بعين بنيان بنجاح تلاميذ "السانكيام " قناة النهار 26 جوان وزير الشؤون الدينية : سجلنا أزيد من 50 حالة وفاة في صفوف الحجاج الجزائريين قناة النهار 03 جويلية رئيس الجمهورية يدشن مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة قناة النهار 05 جويلية سكيكدة / حجز موعد لقص الأضحية عند الجزار .. طلب لمن استطاع إليه سبيلا قناة النهار 30 جوان وزير التجارة لعمال النظافة.."ربي يعاونكم نتوما أسياد الرجال" قناة النهار 28 جوان رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة قناة النهار 15 جويلية رئيس الجمهورية :"مشاريع تحلية مياه البحر جات في وقتها" قناة النهار 05 جويلية عين الدفلى / ساعات قبل العيد..مربي غنم يفقد 36 رأس بعين السلطان .."عيدوا علينا 😢" قناة النهار 27 جوان