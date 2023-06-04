التهاني تتهاطل على اتحاد العاصمة من الفاف والأندية الجزائرية

تلقى فريق اتحاد العاصمة، العديد من التهاني، عقب تتويجه أمس السبت، بلقب كأس الكاف على حساب يونغ أفريكانز التنزاني.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من بين أول المهنئين للاتحاد، بهذا اللقب القاري، من خلال رسالة نشرتها الفاف عبر موقعها الرسمي.

كما حرصت إدارة فريق شبيبة القبائل، على ان تكون السباقة من بين الأندية الجزائرية لتهنئة الاتحاد، بهذا الانجاز، إلى جانب وفاق سطيف ومعظم الأندية الوطنية.

يذكر أن هذا اللقب الإفريقي، الذي حققه اتحاد العاصمة، أمس السبت، يعد الأول من نوعه في تاريخ النادي.