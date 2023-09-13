التهرب الضريبي وتبييض الأموال يجر 19 رجل أعمال وتاجر للقضاء

أرجأت محكمة الجنح ببئرمرادرايس 19 متهما من فئة رجال أعمال وتجار المتابعين في ملف فساد ثقيل. يتعلق بالتهرب الضريبي الناتج عن بيع التبغ بطريقة غير قانونية .

حيث مثل اليوم أمام رئيس جلسة الجنح بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة المتهمين ويتراوح عددهم 19 متهما. يتواجد من بينهم 10 متهمين موقوفين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. هذا وقد تم تأجيل القضية الى جلسة 20 سبتمبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع ،و للاشارة فإن جلسة المحاكمة سبق لها و ان تاجلت الى مرتين ،و نوه القاضي انه اخر تأجيل للقضية .

و حسب مصادر النهار يتابع المتهمون بتهم ثقيلة تتراوح بين التهرب الضريبي و الغش و التملص بطرق تدليسية من الضريبة و تبييض الأموال و التزوير و إستعمال المزور في محررات تجارية ،و مخالفة التشريع و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ،كما تبين التحقيق حسب مصادر النهار بأن المتهمين لديهم عدة شركات تبغ و يستغلونها لتحويل الاموال الى الخارج ،و تبييضها من خلال التهرب الضريبي مما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة بالملايير ،كما تأسست مديرية الضرائب طرفا مدنيا في قضية الحال نتيجة الضرر الذي أصابها في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من حقائق خفية .