قناة النهار “التوأم أمينة وخديجة: “هكذا يتعاملون معنا التلاميذ داخل المدرسة وكانو يغيرو منا بزاف بقلم قناة النهار نشر في 24 ماي 2023 - 22:45 الجزائر شارك غرِّد أرسل 70 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Rc5VR اقرأ أيضا تربية: تلاميذ المدرسة الخاصة "بذور المعرفة" في زيارة لقناة النهار قناة النهار 18 ماي رئيس الجمهورية :" الفلاحة علم وليس تقاليد " قناة النهار 06 ماي شاب يجهش بالبكاء ويحتضنه رئيس المجلس الأعلى للشباب خلال حوار مع مجموعة من الشباب قناة النهار 10 ماي مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر والبرتغال قناة النهار 24 ماي صريح جدا: الدراسة، العمل.. هذه هي معايير النجاح لدى الجزائريين قناة النهار 07 ماي "أرزقي رمان: "الخسارة سببها أخطاء عديدة وأتحمل كل المسؤولية قناة النهار 10 ماي رئيس الجمهورية يشرع في زيارة إلى دولة البرتغال قناة النهار 22 ماي ندوة صحفية للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قبل مواجهة المغرب قناة النهار 09 ماي الشيخ النوي: ظاهرة دخيلة وغريبة في المساجد الجزائرية.. كراسي جماعية مثبتة أثناء الصلاة قناة النهار 11 ماي صريح جدا: الكذب بين الزوجين.. هذه هي عواقبه عند الجزائريين ! قناة النهار 16 ماي