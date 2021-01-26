“التوانسة” تحت الصدمة ومدربهم يتهجم على الخضر

لم يتقبل مُدرب المنتخب التونسي لفئة أقل من 17 سنة، فشل شُبانه في التغلب على الخضر، في دورة إتحاد شمال إفريقيا، التي أقيمت في بلادنا.

وتهجم ناجح التومي على المُحاربين، في تصريحات للصفحة الرسمية لإتحاديته :”كنا نستحق الذهاب بعيدا، لأننا أفضل من الجزائر”.

وأضاف :”لقد تأثرت كثيرا، بدموع عناصري بعد نهاية اللقاء أمام الجزائر، لقد سيطرنا عليهم بالطول والعرض”.

وواصل :”عندما تُشاهد كيف كنا أفضل من الجزائر وليبيا، فإنك تتأسف لعدم تأهل تونس لكأس إفريقيا القادمة”.

وختم :”لو كانت عدالة في كرة القدم، لكنا نحن من فاز بدورة لوناف”.

يُذكر بأن “التوانسة”، أحدثوا بلبلة كبيرة قبل مُلاقاتهم للأفناك، ودخلت إتحاديتهم في حرب بيانات مع “الفاف”.