“التوانسة” يتحسرون على بلايلي

الرياضة
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“التوانسة” يتحسرون على بلايلي
بقلم إسماعيل عشاش

تحسّر معز بن شريفية، حارس الترجي الرياضي التونسي، على الدولي الجزائري يوسف بلايلي والفراغ الرهيب الذي تركه في هجوم الفريق.

وصرّح الدولي التونسي قائلا :”لقد كنا قادرين على المُحافظة على لقبنا في رابطة الأبطال الإفريقية، ولم لا الحصول على كأس السوبر القاري، ولكننا ضيعنا خدمات العديد من اللاعبين”.

وواصل :”عنصر مثل بلايلي وآخرون، لو تواجدوا معنا أمام الزمالك لكانت النتيجة مُغايرة بكل تأكيد”.

يُذكر بأن “المكشخة” فشلوا هذا الموسم داخل أدغال القارة السمراء، بعدما تخلوا عن خدمات إبن الباهية وهران وبعض من الركائز، مما إنعكس سلبا على نتائجهم.


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