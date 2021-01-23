التوانسة يردون على بيان زطشي.. “إستقبلناكم أحسن إستقبال في تونس”

ردت الجامعة التونسية لكرة القدم على بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم بخصوص سوء تنظيم دورة لوناف أقل من 20 سنة بتونس.

وإعتبرت الجامعة التونسية بيان الاتحاد الجزائري أنه يحمل العديد من المغالطات -حسبهم- حيث أكدت أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم عمد عدم توفير ملعب معشب طبيعيا بمواصفات مقبولة طيلة الدورة وحتى عندما طالبت الجامعة التونسية لكرة القدم على الأقل تمكين منتخب الأصاغر من حصة أو حصتين ولمدة 50 دقيقة فقط على ملعب معشب لائق على غرار 5 جويلية أو سيدي موسى وذلك قبل مقابلة منتخب تونس ومنتخب الحزائر ، قوبل هذا المطلب بالرفض .

وأوضخت الجامغة التونسية بخصوص ملاعب تونس في دورة شمال إفريقيا لمنتخبات الأواسط ، حيث أكدت أنه من ضمن 7 حصص تدريبية ، وفرت تونس للمنتخب الجزائري 5 حصص على ملعب معشب طبيعيا ومن ضمنها حصة تدريبية على الملعب الرئيسي برادس رغم عدم برمجة ذلك بشكل مسبق وذلك استجابة لطلب الجزائريين .

كما أكد البيلن أن الجامعة التونسية استجابت لكل طلبات الوفد الجزائري فيما يتعلق بملاعب التدريب أو الملاعب التي احتضنت المقابلات الرسمية ، فيما لم يجد منتخبنا التونسي للأصاغر نفس الإستجابة من الإتحاد الجزائري في توفير نفس ظروف التدريب مثل منتخبهم للأصاغر .

وأضافت الجامعة التونسية لكرة القدن أنه مهما يكن من أمر فإن ملعب الشاذلي زويتن كان أفضل بكثير من الملعب الذي أراد الإتحاد الجزائري توفيره لتونس كما يبينه الفيديو الذي وقع نشره سابقًا، واستجابت تونس بصفتها البلد المنظم خلال تصفيات كأس افريقيا للأواسط لطلبات الوفد الجزائري وذلك بتغيير الملعب الذي لم يعجب منتخب الجزائر للأواسط في تونس ، إلا أن الإتحاد الجزائري وبالرغم من توفر الحل لديه فإنه رفض ذلك بشكل غير مفهوم وغير مقبول، ،اكدت الجامعة التونسية أنها كانت تتمنى أن تلقي من الإخوة الجزائريين ما اعتادته منهم سابقا من حفاوة وما وجدوه منها في تونس .

وأكد بيان الجامعة التونسية في الختام احترامها التام للعلاقة التاريخية الطيبة التي تجمع البلدين، حيث إعتبرت أن هذا التصرف الصادر من شخص أو بعض الأشخاص لا يمكن أن يمس بجوهر العلاقة المتينة التي تربط التونسيون بالجزائريين ، وطالبت الجامعة التونسية من كل الإتحادات والجامعات الوطنية لكرة القدم أن تحترم مبدأ الروح الرياضية والتنافس النزيه دون أن نعلم اللاعبين منذ صغر سنهم أساليب غير رياضية لمحاولة التشويش على تحضيرات المنافس .