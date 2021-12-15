التوانسة يستفزون الخضر مُبكرا:”حنا نهزوا الكأس”

يبدو أن أنصار المنتخب التونسي انطلقوا مُبكرا في توعد المنتخب الوطني الجزائري ومحبيه قبل النهائي الموعود.

وخلال تدخل محبي نسور قرطاج على قناة “بيين سبورتس” القطرية عقب مواجهة الخضر أمام قطر توعدوا المحاربين بالهزيمة.

حيث قال أحد الأنصار التوانسة:”الجزائر توجت بكأس إفريقيا لكن حنا نهزوا كأس العرب”.

وسيلتقي المُنتخبين يوم السبت في نهائي كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

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بلغ أمسية اليوم الأربعاء مُنتخب تونس نهائي منافسة كأس العرب للمُنتخبات قطر فيفا 2021.

تأهل التوانسة جاء عقب الفوز في الدور نصف النهائي أمام المنتخب المصري بهدف يتيم دون رد.

الهدف الوحيد في اللقاء الذي جرى بملعب 974 سجله اللاعب عمرو السولية بالخطأ في مرماه في الدقيقة ال95.

وينتظر نسور قرطاج المتأهل من الدور نصف النهائي الثاني بين قطر والجزائر.

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انتهى الشوط الأول من مباراة نصف نهائي كأس العرب، والذي يجمع منتخب تونس، بنظيره مصر، بنتيجة التعادل السلبي.

وشهد الشوط الأول من هذه المواجهة، سيطرة المنتخب التونسي، الذي ضيع العديد من الفرص للتهديف.

كما ضيع المنتخب المصري، من حهته، فرصة افتتاح باب التسجيل، لولا صلابة دفاع نسور قرطاج.

يذكر أن هذه المباراة تدخل ضمن الدور النصف النهائي من بطولة كأس العرب الجارية في قطر.

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حيث استطاع التغلب على المُنتخب التونسي بهدفين دون رد في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

المواجهة التي جرت بملعب “البيت” بالعاصمة القطرية الدوحة عرفت طرد لاعب تونس محمد علي بن رمضان في الدقيقة ال45.

كما سجل ثنائية سوريا أوليفر كاسكاو في الدقيقة ال4 واللاعب محمد عنز في الدقيقة ال47.