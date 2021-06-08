“التوانسة” يُحضرون بطريقة خاصة للإطاحة بأبطال إفريقيا

يواصل المُنتخب التونسي تحضيراته بطريقة خاصة للمواجهة الودية التحضيرية المُقررة ضد المُنتخب الوطني الجزائري سهرة الجمعة بملعب “رادس” بالعاصمة التونسية تونس.

المدرب التونسي منذر الكبير أخضع لاعبيه إلى نسق قوي بهدف رفع مستوى جاهزيتهم للمقابلة المنتظرة، وكان العمل أمام المرمى، المحور الأساسي في برنامج حصة اليوم الثلاثاء حيث اختار الطاقم الفني التونسي التركيز على هذا الجانب من أجل تحسين قدرات المنتخب الهجومية، بهدف استغلال أكبر عدد من الفرص التي ستتوفر له خلال المقابلة، بعد أن غابت عنه اللمسة الأخيرة في المباراة الودية الأولى أمام الكونغو الديمقراطية.

واختتم الجهاز الفني الحصة بإجراء لقاء تطبيقي الهدف منه تجربة الخطة التكتيكية التي يعتزم المدرب منذر الكبير اعتمادها أمام المنتخب الوطني الذي سيحل بتونس يوم غدا الخميس عبر رحلة خاصة قادمة من العاصمة الجزائر، وسيجري محاربو الصحراء حصتهم التدريبية الوحيدة في تونس مساء الخميس.