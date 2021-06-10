“التوانسة” يُعولون على سلاح الكرات الثابتة للتفوق على أبطال إفريقيا

ستكون الأنظار موجهة سهرة غدا الجمعة بداية من الساعة ال20:30 بتوقيت الجزائر إلى ملعب “حمدي العقربي” بتونس عندما يواجه أبطال إفريقيا منتخب “تونس” في مُباراة ودية هي الثالثة في البرنامج الخاص بتربص شهر جوان الذي جرى بسيدي موسى.

المُنتخب التونسي إختتم اليوم الخميس تحضيراته تحسبا للداربي المغاربي، حيث أجرى زملاء الغائب يوسف المساكني آخر حصة تدريبية، وركز المدرب المنذر الكبير، خلال جانب من الحصة التدريبية الأخيرة على الكرات الثابتة، سواء في الوضعيات الدفاعية أو الهجومية.

هذا وسيلعب المنتخب الوطني الجزائري موقعة رادس بالقميص الأخضر بينما سيخوض نسور قرطاج المواجهة بالقميص الأحمر مثلما تم الاتفاق عليه في الإجتماع التقني الذي أُنعقد اليوم الخميس.