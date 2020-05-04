التوتر التجاري بين الصين وأمريكا يهوي بأسعار النفط

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التوتر التجاري بين الصين وأمريكا يهوي بأسعار النفط
بقلم إيمان عياش

عرفت أسعار النفط اليوم الإثنين، تراجعا وذلك وسط مخاوف من إستمرار وفرة المعروض النفطي فيما قد يعرقل التوتر التجاري بين الصين وأمريكا تعافي الإقتصاد.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بـ 1.46 دولار أي بـ 7.6 بالمائة لتسجل 18.27 دولار للبرميل.
وإنخفضت العقود الآجلة لخام البرنت بـ 3.4 بالمائة لتسجل 25.54 دولار للبرميل.


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