التوجه نحو عقد مؤتمر وطني حول الإنتخابات الرئاسية

من المنتظر أنه سيتم إقتراح عقد مؤتمر وطني حول الانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في أفريل 2019 من طرف تحالف الأحزاب الأغلبية.

وحسبما ذكره موقع ALG24 هذا المؤتمر سيسمح للتوصل إلى إجماع في الآراء بين مختلف التيارات السياسية وإلى قرار يرضي كل الأطراف.

وأضاف ذات المصدر أنه سيتم دراسة كل الإقتراحات والمبادرات ووجهات النظر في حال ما إذا عقد المؤتمر.

والهدف أيضا المؤتمر إلى جمع كل الأطراف السياسية الفاعلة من اجل دراسة كل خطوات الإستحققات الرئاسية المقبلة.

وفي حال ما تقرر تنظيم هذا المؤتمر فسيكون نهاية جانفي المقبل وسيتم إستدعاء الهيئة الإنتخابية ودراسة مبادرة حمس في تأجيل الانتخابات الرئاسية.