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التوظيفات في إطار “DAIP” موقفة حاليا

أخبار الجزائر
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التوظيفات في إطار “DAIP” موقفة حاليا
بقلم أسماء.ع

أعلنت المدرية العامة للتشغيل، في ولاية تيبازة، عن توقف  التوظيفات في  إطار “DAIP”.

وجاء في إعلان المديرية،  الموقع من قبل رئيسها كمال بن علواش، أن “التنصيبات  في إطار جهاز المساعدة على الادماج المهني موقفة حاليا”.

للإشارة، وضعت الدولة جهاز المساعدة على الإدماج المهني،الذي يمنح لطالبي العمل المبتدئين فرصة لإدماجهم لدى الشركات العامة والخاصة والإدارات العمومية.

ويوجه الجهاز لطالبي العمل المبتدئين،تتكفل بهم الدولة ماليا، ويتم تسيير جهاز المساعدة على الإدماج المهني من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.

وهذا بالتعاون مع المديرية الولائية للتشغيل.

ومن أهم أهداف الجهاز، تشجيع كافة أشكال النشاطات والتدابير الرامية إلى ترقية الشغل، لاسيما عبر برامج تكوين تشغيل وتوظيف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=697074

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