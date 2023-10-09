التوظيف في الجزائر.. هذان المعياران أساسيان !

شهدت بداية 2023 إلى غاية 30 سبتمبر من نفس السنة أكثر من 333392 عرض عمل. أي بنسبة زيادة 38 بالمائة مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية.

وكشف المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل، محمد شرف الدين بوضياف، تم تنصيب أكثر من 232579 طالب شغل. أي بزيادة 27 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

كما قال بوضياف في تصريح للنهار، اليوم الاثنين، إن عملية التنصيب مستمرة لهذه العروض. مردفا “الجزائر بلد شاب، حيث أكثر من 74 بالمائة من طالبي الشغل هم أقل من 35 سنة”. تابعا “الفئة العمرية بين 16 و24 سنة تمثل لوحدها 30 بالمائة”.

الرقمنة في القطاع

وأكد المتحدث، أن كل عمليات التنصيب، تكون من خلال الأرضية الرقمية “الوسيط”. كما تم تدعيمها ووضع آليات تسمح بإيداع عروض عن بعد، التسجيل وإعادة التسجيل عن بعد.

وتسمح هذه الأرضية الرقمية للمتعاملين الاقتصاديين، أن تكون لهم كل التسهيلات فيما يخص إيداع عروضهم والبحث عن تخصصات التي تلائم نشاطاتهم. ولهذا –يقول بوضياف-، تم وضع العديد من آليات الرقمية حتى بالنسبة لتسيير اليد العاملة الأجنبية وتسيير شفاف وآني وسرعة في التنفيذ.

القاعدة في التوظيف:

وعن ما يتم الاعتماد عليه في التوظيف، فأشار المتحدث إلى أن نظام “الوسيط” يعمل بطريقة ذكية وشفافة تماما.

كما يعتمد في قاعدته للتوظيف، على معيار التخصص، حيث يجب أن تتوافق توجيهات طالبي الشغل وفق احتياجات العامل الاقتصادي. وبعدها تأتي الأقدمية في التسجيل، أين تكون له الأولوية في التوظيف.