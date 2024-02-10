التوظيف في قطاع التربية الوطنية…هذا هو الجديد

دعت وزارة التربية الوطنية إلى مواصلة توظيف الأساتذة لتدريس مادة اللغة الإنجليزية ولتدريس مادة التربية البدنية والرياضية. في مرحلة التعليم الابتدائي، باعتماد النظام المعلوماتي.

كما دعت الوزارة إلى الاتصال بالمؤسسات المؤهلة قانونا لتحديد وضبط رزنامة تنظيم وإجراء جميع المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024. عند استلام مدونة المناصب المالية.

وأكدت الوزارة من خلال المنشور الخاص بالدخول المدرسي المقبل، أنه بغية تحقيق الفعالية والنجاعة في تسيير مستخدمي قطاع التربية الوطنية. يتعين على مديري التربية بذل المزيد من المجهودات لإنجاز العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية. لتحقيق دخول مدرسي ناجح وهادئ، من جهة. ومن جهة أخرى تحسين طرق التسيير واستعمال الحكامة والاعتماد على الشفافية. والتشاور في التسيير اليومي لكافة المصالح.

مواصلة عملية ترسيم الأساتذة

كما شددت الوزارة على مواصلة ومتابعة عملية ترسيم الأساتذة المتربصين المستوفين لشروط الترسيم، إعداد وإيداع مخططات. تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2024 لدى مفتشيات الوظيفة العمومية مع العمل على المصادقة عليها في الآجال المحددة.

و الانتهاء من العملية المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية للموظفين، وفقًا للنصوص التنظيمية ذات الصلة قصد إحداث التوازن في المؤسسات التعليمية من جهة. ومن جهة أخرى تسوية مختلف وضعيات الموظفين وخاصة معالجة الفائض منهم، طبقا للإجراءات المتعلقة بتشخيص الموظفين الفائضين. وتجنب التحويلات الإدارية المستمرة طيلة السنة الدراسية.

وضبط المناصب المالية التي بقيت شاغرة، خاصة في رتب التعليم قصد شغلها قبل الدخول، كما دعت إلى مواصلة ترتيب الموظفين والأعوان المتعاقدين. وكذا شاغلي المناصب العليا، في الشبكات الاستدلالية للمرتبات.ابتداء من أول جانفي 2024 ، طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم07 المؤرخة في 16 جانفي 2023.مع إعادة إدماج الموظفين بعد عودتهم من الوضعيات القانونية (الانتداب الإحالة على الاستيداع الخدمة الوطنية، عطلة مرضية طويلة المدى.

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