التوظيف في قطاع التربية..هذا هو الجديد

دعت وزارة التربية الوطنية لتحديد وضبط رزنامة تنظيم وإجراء جميع المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية بعنوان سنة 2025 عند استلام مدونة المناصب المالية المعدلة بعنوان 2025.مع ضبط المناصب المالية التي بقت شاغرة خاصة في رتب التعليم قصد شغلها قبل الدخول المدرسي.

وحسب المنشور الوزاري الخاص بالدخول المدرسي 2025-2026، فقد أكدت الوزارة على ضرورة الانتهاء من العملية المتعلقة. بالحركة التنقلية السنوية للمستخدمين، وفقا للنصوص التنظيمية. قصد إحداث التوازن في المؤسسات التعليمية، وتسوية مختلف وضعيات المستخدمين.

كما دعت الوزارة إلى إعداد مقررات التعيين الخاصة بنتائج الحركة التنقلية وتسليمها للمعنيين، مع ضرورة تحيين المعلومات في الأرضية الرقمية.مع إعادة إدماج المستخدمين بعد عودتهم من الوضعيات القانونية على غرار الانتداب خارج الإطار، الإحالة على الاستيداع الخدمة الوطنية، عطلة مرضية طويلة المدى.

تعيين خريجي المدارس العليا

دعت وزارة التربية من خلال المنشور إلى إعادة تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة في المرحلة التعليمية التي تكونوا من أجلها بالنسبة للذين تم تعيينهم في مرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الابتدائي. وذلك حسب الاحتياج البيداغوجي.

كما دعت إلى تعيين فائض خريجي المدارس العليا للأساتذة ما قبل سنة 2025 الذين امتنعوا عن التعيين في مرحلة تعليمية غير التي تكونوا من أجلها. في حدود الاحتياج البيداغوجي المسجل، وباحترام الترتيب الاستحقاقي حسب سنة التخرج.

وأكدت الوزارة على ضرورة تعيين خريجي المدراس العليا للأساتذة بعنوان سنة 2025، وفقا للاحتياج البيداغوجي. وتعيين وتنصيب منتوج التكوين بالنسبة للمؤطرين الإداريين أو التربويين قبل الدخول المدرسي.

هذا ودعت الوزارة إلى ضبط المناصب المالية التي بقيت شاعرة. خاصة في رتب التعليم قصد شغلها قبل الدخول المدرسي.

تنظيم وإجراء الامتحانات المهنية الخاصة بالتأطير الإداري والتربوي.

دعت الوزارة من خلال ذات المنشور إلى تنظيم وإجراء المسابقات الخارجية على أساس الاختبار للالتحاق بالرتب الإدارية (مقتصد، نائب مقتصد. مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني مشرف التربية لمرحلتي التعليم المتوسط والتعليم الثانوي، مربي متخصص في التعليم الابتدائي، ملحق بالمخبر، ملحق رئيسي بالمخير).

إدماج الأساتذة المتعاقدين

دعت وزارة التربية إلى إدماج الأساتذة المتعاقدين على المناصب الشاغرة نهائيا وفق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-152 المؤرخ في 02 جوان 2025 المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم.

وأشارت الوزارة أنه في انتظار صدور التعليمة الوزارية المشتركة لتنفيذ ذات المرسوم التنفيذي على مديري التربية القيام بإجراءات التعاقد يتعين ضبط القائمة الإسمية للمعنيين الذين كانوا قيد الخدمة عند تاريخ 23 مارس 2025، وجمع الملفات المطلوبة للتوظيف بما فيها وثيقة إثبات وضعية المعنيين تجاه الخدمة الوطنية.

كما دعت الوزارة إلى تنظيم وإجراء وإعلان نتائج الامتحانات والاختبارات والفحوص المهنية للرتب أقل من صنف 10. تنظيم وإجراء الامتحانات المهنية الخاصة بالتأطير الإداري والتربوي.