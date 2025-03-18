التوظيف والتكفل بالأساتذة المتعاقدين..وزير التربية يكشف الجديد

كشف وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أن الوزارة ستقوم في القريب العاجل بالتكفل بالأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم مؤخرا “.

وقال الوزير في الزيارة التي قادته اليوم إلى ولاية الشلف “نحن نشعر بوضعية الأساتذة المتعاقدين، وسنتكفل بهم بالشكل الذي يرضيهم قريبا”.

وأشار سعداوي الى أن الوزارة لم تعرف مسابقة توظيف منذ سنة 2018، ولهذا السبب تم اللجوء للتعاقد.

واستطرد قائلا “الوزارة تشتغل على تثمين الجهود التي يبذلها الأساتذة المتعاقدين.. مهما كان نظام التوظيف الذي سنعتمده. لكن سنأخذ بعين الاعتبار الخبرة التي اكتسبها الأساتذة المتعاقدون. والدور الذي يقومون به في ترقية وتنشيط القطاع”.