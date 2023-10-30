التوغل البري داخل غزة…المقاومة الفلسطينية تنفي ادعاءات الصهاينة

نفت المقاومة الفلسطينية في غزة ، إدعاءات الإحتلال الصهيوني حول التوغل داخل الأراضي.

وحسب بيان المكتب الإعلامي الحكومي فإنه في لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في قطاع غزة بشكل قاطع، وما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.

واضاف البيان أن هذه الآليات قامت هذه باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع.

كما جاء في البيان أنه لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها عليه.

واوضح البيان أنه ما جرى يظهر أن جيش الاحتلال لا يستطيع التواجد في أي منطقة داخل قطاع غزة تحت ضربات المقاومة، حتى لو كانت منطقة زراعية مفتوحة كالتي توغل بها صباحا تحت القصف الكثيف والأحزمة النارية، وواضح أنه يحاول رسم صورة غير حقيقية لتواجد جنوده بمناطق داخل القطاع.

وياتي هذا في الوقت الذي اعلنت فيه المقاومة عن استهداف ناقلة جند صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة “الياسين