“التوفيز” يجهزون عرضا لضم “براهيمي” !

كشفت المصادر البريطانية، ان إدارة “إيفرتون” تجهز عرضها من أجل ضم “ياسين براهيمي” في الميركاتو الشتوي.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة “التوفيز” تريد استغلال عدم تجديد عقد “براهيمي” مع الدراغاو الذي ينتهي الصائفة المقبلة.

حيث سيكون الجزائري قادرا على التفاوض والتوقيع مع أي فريق كان بداية من شهر جانفي المقبل.

كما أكدت ذات المصادر أن كل من نادي “لازيو” و “ميلان” يريدان التعاقد معه في الميركاتو الشتويـ غير أن “بورتو” يرفض التفريط فيه.

فبراهيمي عاد للتألق مع “بورتو” من جديد ويعتبر “القلب النابض” للفريق البرتغالي ومن بين أفضل اللاعبين في الدوري البرتغالي.