“التوفيز” يعودون لطلب “براهيمي”

عاد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي لـ”رادار” نادي “إيفرتون” الإنجليزي، والذي سيُحاول هذه المرة حسم التعاقد معه، وتفادي سيناريو 2016 و2017.

وأشار موقع “دايلي بوست” لرغبة “التوفيز” في الإستفادة من خدمات، صاحب المُراوغات السحرية، في أسرع وقت ممكن خلال الميركاتو الجاري.

وأوضح ذات المصدر بأن المُدرب الجديد “ماركو سيلفا” مُعجب كثيرا بنجم “بورتو”، خاصة وأنه تابع تألقه لسنوات في الدوري البرتغالي.

يُشار بأن المُتوج مؤخرا بـ”السوبر ليغا” لايزال مُرتبطا مع “التنانين” لسنة 2019، مع رغبة إدارة هذا الأخير في التجديد له.