 التوقف المؤقت للقطارات المتوجهة نحو الشلف ووهران بسبب إنحراف قطار ببومدفع في عين الدفلى

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن إنحراف بعض عربات قطار لنقل البضائع بعد خروج عجلات العربات عن السكة. وذلك بمنطقة بومدفع في عين الدفلى.

وأوضحت شركة sntf الحادث تم تسجيله مساء اليوم الجمعة بمنطقة بومدفع في عين الدفلى. حيث كان القطار متكون من عربات فارغة لنقل البضائع. ولم تسجل الشركة أية خسائر أوإصابات بشرية.

وأضاف البيان وعلى إثر هذا الحادث ستتوقف مؤقتا القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو الشلف ووهران (ذهابا وإيابا)، بداية من مساء اليوم، إلى غاية إشعار جديد.