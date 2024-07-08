إعــــلانات
أخبار الجزائر

التوقيت الجديد لقطار الشلف–العفرون

بقلم نادية بن طاهر
التوقيت الجديد لقطار الشلف–العفرون
  • 237
  • 0

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل مواقيت سير رحلات القطار على خط الشلف-العفرون–الشلف.

وحسب بيان للشركة، جاء هذا التعديل، لتمكين الزبائن من متابعة رحلتهم باتجاه الجزائر على متن قطارات ضاحية الجزائر (العفرون – الجزائر).

وسيكون الانطلاق من محطة الشلف باتجاه محطة العفرون على الساعة السادسة وخمسون دقيقة ( 50 : 06) صباحا.

كما سيكون الانطلاق من محطة العفرون باتجاه محطة الشلف على الساعة الثانية وثلاثون دقيقة ( 30 : 14) بعد الزوال وفق البرنامج الموضح في الجدول.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/NASYZ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر