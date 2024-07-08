التوقيت الجديد لقطار الشلف–العفرون

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل مواقيت سير رحلات القطار على خط الشلف-العفرون–الشلف.

وحسب بيان للشركة، جاء هذا التعديل، لتمكين الزبائن من متابعة رحلتهم باتجاه الجزائر على متن قطارات ضاحية الجزائر (العفرون – الجزائر).

وسيكون الانطلاق من محطة الشلف باتجاه محطة العفرون على الساعة السادسة وخمسون دقيقة ( 50 : 06) صباحا.

كما سيكون الانطلاق من محطة العفرون باتجاه محطة الشلف على الساعة الثانية وثلاثون دقيقة ( 30 : 14) بعد الزوال وفق البرنامج الموضح في الجدول.