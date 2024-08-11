التوقيت الجديد للقطار الليلي على خط الجزائر-عنابة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل مواقيت إنطلاق القطارات الليلية على خط الجزائر عنابة، وذلك إبتداء من يوم الإثنين 12 أوت 2024.

وحسب بيان للشركة، توجد رحلات قطار ليلية يومية مع التوقف في محطات الحراش - البويرة- بني منصور – برج بوعريريج – سطيف – قسنطينة – الحروش – عزابة.

وسيكون الانطلاق من محطة الجزائر نحو عنابة على الساعة 40: 18 مساء. بينما يكون الانطلاق من محطة عنابة نحو الجزائر على الساعة 20: 19 مساء.