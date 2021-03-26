التوقيع على إتفاقيات لاستكشاف واستغلال المحروقات بين “سوناطراك” و”إيني” الإيطالية

وقعّت أمس شركة سوناطراك والشركة الإيطالية “إيني” بميلانو على العديد من الاتفاقيات في مجال إستكشاف واستغلال المحروقات.

وأفاد بيان لمجمع سوناطراك، أنه تم التوقيع على هذه الإتفاقيات خلال لقاء بين المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار والمدير العام لشركة “إيني”.

وأوضح البيان، أنه تم التطرق إلى جملة من المواضيع المتعلقة بتقدم المشاريع المشتركة، وسبل توطيد الشراكة “التاريخية” بين المجمعين.

كما وقع الطرفان، بالمناسبة، إتفاقيات مهمة تشكل دون شك قفزة نوعية لتعزيز الشراكة بين الطرفين.

وتدخل الاتفاقية الأولى التي تم إمضاؤها في مسار عملية إبرام عقد جديد في مجال المحروقات، في إطار قانون المحروقات الجديد 19-13.

وأشار البيان، إلى أن العقد يهدف إلى تجسيد برنامج طموح لإعادة بعث نشاطات الاستكشاف والتطوير بمنطقة جنوب حوض بركين.

بالإضافة إلى تطوير منطقة تجميع الغاز والنفط الخام من خلال إستغلال المنشآت الصناعية الموجودة بالرقعة 405b.

أما الإتفاقية الثانية الموقعة، فتتمثل في مذكرة تفاهم تتعلق بإنتاج الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين والطاقات المتجددة.

ويأتي لتعزيز هذا التعاون بإعطائه بعدا متعدد التخصصات في مجال البحث والتطوير بهدف تكثيف الجهود للحد من انبعاث الكربون، مما يتيح الالتزام الكامل بالانتقال الطاقوي”.

كما وقع مسؤولا الطرفين على اتفاق يحدد طرق وكيفيات التعاون في مجال التكوين وتبادل الخبرات من خلال التعاون بين جامعة “إيني” والمعهد الجزائري للبترول.