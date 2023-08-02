التوقيع على إتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجزائر وتنزانيا

تم التوقيع على إتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تحدد أولويات الشراكة بين الجزائر وتنزانيا في المرحلة المقبلة. لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والفنون. وهي المجالات التي تنسجم مع خطط التنمية الوطنية. التي اعتمدها البلدان وتتوافق مع التوجه المشترك نحو تعزيز العلاقات الإفريقية الإفريقية.

وتمخضت هذه الإتفاقيات ومذكرات التفاهم عن الدورة الخامسة للجنة المشتركة للتعاون الجزائرية- التنزانية. التي اختتمت أشغالها أمس تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق إفريقي بجمهورية تنزانيا الاتحادية، سترجومينا تاكس.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” وشركة تنزانيا لتطوير البترول في مجال الغاز الطبيعي. وقع هذه المذكرة، عن الجانب الجزائري، الأمين العام لمجمع سونلغاز، نبيل كافي وعن الجانب التنزاني مدير التخطيط والاستثمار بالشركة نيابة عن مدير التسيير (تي بي دي سي)، ديريك موشي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “سونلغاز” وشركة كهرباء تنزانيا تانيسكو. المتعلقة بالتعاون في المجال الكهربائي وقعها عن الجانب الجزائري، الأمين العام لمجمع سونلغاز نبيل كافي. وعن الجانب التنزاني ديكلان ماهاييكي، نيابة عن مدير التسيير لشركة تانسكو.

التوقيع على مذكرة للتعاون بين سوناطراك وشركة تنزانيا لتطوير البترول

كما تم التوقيع على مذكرة للتعاون بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة تنزانيا لتطوير البترول في مجال المحروقات. وقعها عن الجانب الجزائري، مديرة قسم الأعمال والتطوير والتسويق بسوناطراك، ليندة كتاب وعن الجانب التنزاني، مدير التخطيط والاستثمار نيابة عن مدير التسيير لشركة (تي بي دي سي)، ديريك موشي.

كما تم التوقيع على اتفاق إنشاء مجلس رجال الأعمال الجزائري- التنزاني بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرفة التجارة والصناعة والفلاحة التنزانية. وقعه عن الجانب الجزائري رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة كمال حمي وعن الجانب التنزاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بتنزانيا ادموند ماكواوا.

وتم أيضا، التوقيع على مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأرشيف الوطني وقسم إدارة الأرشيف والمحفوظات لتنزانيا الاتحادية في مجال الأرشيف. والبرنامج التنفيذي بين المديرية العامة للأرشيف الوطني وقسم إدارة الأرشيف والمحفوظات لجمهورية تنزانيا في مجال الأرشيف، وقعها عن الجانب الجزائري المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي وعن الجانب التنزاني مدير الأرشيف التنزاني، فيريم ميسيانجي.

وفي مجال التعليم و الثقافة و الفنون، و التكوين الدبلوماسي، تم التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر و جمهورية تنزانيا الاتحادية في مجال التعليم العالي و البحث العلمي. و مذكرة تفاهم بين الحكومة الجزائرية و نظيرتها التنزانية في مجال الثقافة و الفنون. كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي و العلاقات الدولية و المركز التنزاني للعلاقات الخارجية، وقعها عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف و عن الجانب التنزاني. وزيرة الخارجية و التعاون الشرق إفريقي، السيدة سترجومينا تاكس. وتم في الختام التوقيع على محضر أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية – التنزانية.

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