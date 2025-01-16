التوقيع على إتفاقية الرعاية الصحية للحجاج الجزائريين

وقّع المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الطاهر برايك، إتفاقية الرعاية الصحية مع المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة حسين شريف. للإشراف على الخدمات الصحية لحجاجنا الميامين.

وحسبما أفاد به بيان للديوان، فإنه وفي إطار جدول أعمال الوفد المشارك في معرض الحج في طبعته الرابعة 2025م بالمملكة العربية السعودية. وقع المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة مدير مكتب شؤون حجاج الجزائر الطاهر برايك. إتفاقية الرعاية الصحية مع المدير التنفيذي للمستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة. الدكتور حسين شريف للإشراف على الخدمات الصحية لحجاجنا الميامين، بحضور إطارات من الديوان.

كما تدخل الإتفاقية في إطار ضبط الخدمات المقدمة للحجاج الجزائريين. الخاصة بموسم الحج 1446هـ/2025م”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور