التوقيع على إتفاقية بين وزارتي التكوين والصيد البحري والمنتجات الصيدلية

أشرفت، اليوم الإثنين، وزيرة التكوين و التعليم المهنيين ، بن فريحة هيام و وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، سيد احمد فروخي على التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة التكوين و التعليم المهنيين من جهة، و وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية من جهة أخرى.

وحسب ما أفادت به وزارة التكوين، في بيان لها، فإن الاتفاقية تهدف إلى إضفاء ديناميكة جديدة للشراكة بين القطاعين قصد الاستجابة لجميع الاحتياجات المعبر عنها في مجالات الصيد البحري و المنتجات الصيدية.

وكذا تكفل قطاع التكوين و التعليم المهنيين بها عبر كل التراب الوطني.

وأشارت الوزارة انه وخلال هذه الإتفاقية سيتم تحديد قائمة تخصصات التكوين المهني المساهمة في توفير اليد العاملة المؤهلة اللازمة للمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية فعالة لقطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية.

كما ستسمح الاتفاقية ايضا للتحضير لإعداد بكالوريا مهنية ضمن شعب مرتبطة بالمجال البحري.

والتي من شانها ان تمنح الحق في الحصول بعد ذلك على ليسانس مهني في ميدان الصيد البحري و المنتجات الصيدية.