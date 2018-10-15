التوقيع على إتفاقية تعاون بين الأفريبول والإنتربول شهر جانفي 2019

أعلن مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي عن التوقيع في شهر جانفي المقبل، على اتفاقية تعاون بين ألية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي أفريبول والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول.

وقال شرقي على هامش أشغال الجمعية العامة الثانية للأفريبول أن هذه الأخيرة ستوقع خلال شهر جانفي القادم اتفاقا مع المنظمة الدولية للشرطة الإنتربول.

مبرزا في نفس السياق “التقدم الهائل” الذي حققته الأفريبول في ظرف سنة، والذي تجلى في ربطها لعلاقات مع منظمات دولية وجهوية.

و كذا تكوين اطارات أجهزة الشرطة الإفريقية ودعمها بعتاد تقني جد متطور، ساهم في الحد من الجريمة و العنف.

مؤكدا أنها “ستركز في عملها على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والأمن السيبرياني وبناء القدرات والتكوين”.

واكد أن “الأفريبول” التي تعد مؤسسة محورية تعي كل التحديات الأمنية والإقتصادية والإجتماعية التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.

مبرزا أن الدول الإفريقية تواجه اليوم تهديدات “معقدة ومتنامية” عابرة للحدود كالإتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والإرهاب.

بالإضافة الى الإستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية.

كما أوضح أنه في الوقت التي تسعى فيه افريقيا “لتحقيق اطار استراتيجي للخطة الخمسينية للتحول الإجتماعي والإقتصادي.

تواصل الجريمة المنظمة تأجيج الصراع المسلح والارهاب وحرمان الشعوب من التمتع بثرواتها واستغلالها للتنمية

المستدامة.