التوقيع على إتفاقية تعاون بين المعهد الجزائري للبترول والمؤسسة التونسية لصناعات التكرير

وقع المعهد الجزائري للبترول، التابع لسوناطراك، على إتفاقية تعاون و شراكة في مجال التكوين مع المؤسسة التونسية لصناعات التكرير (STIR) و هذا بمقر الشركة بتونس.

وفي بيان لشركة سوناطراك، فإن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين خلال الفاتح فيفري من السنة الجارية هي تتويج للمناقشات التي جرت بين مسؤولي المعهد الجزائري للبترول والجانب التونسي.

وهذا بهدف إقامة شراكة في مجال التكوين والمساهمة في عملية تنمية مهارات مستخدميها، في المهن الفنية وتلك المرتبطة بنشاط المحروقات.

كما تم التوقيع كذلك على عقد تنفيذي لتجسيد هذه الشراكة، يتضمن تكوينا خاصا في مجال التكرير والصيانة.

حيث سيجرى الجزء النظري من التكوين بمواقع الشركة التونسية لصناعات التكرير بتونس،

أما الجانب التطبيقي للتكوين فيتم على مستوى المنشآت الصناعية لسوناطراك بالجزائر.

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توقيع اتفاقية بين المعهد الجزائري للبترول التابع لسونطراك والشركة الدولية للمحروقات الجيبوتية

وقع المعهد الجزائري للبترول التابع لسونطراك، اتفاقية تعاون في مجال التكوين مع الشركة الدولية للمحروقات الجيبوتية.

وتم هذا الإتفاق عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، ويأتي تتويجا للمناقشات التي تم اجراؤها بين المعهد والجانب الجيبوتي.

وذلك لإقامة شراكة في مجال التكوين وتطوير المهارات من اجل تنمية الموارد البشرية.

ويتطرق هذا التعاون الى تنظيم وتطوير برامج التكوين والتبادل في ما يخص مواضيع الاهتمام المشتركة، واقتناعا منهما بنجاح هذه الشراكة، اتفق الطرفان على البدء في أشغال التكوين الاولية.

سوناطراك: زيادة بنحو 5٪ في إنتاج المحروقات سنة 2021

كما تشير مؤشرات الإنتاج الأولية لسوناطراك لعام 2021 إلى زيادة بنحو 5٪ في إنتاج المحروقات. التي قفزت من 175,9 مليون طن مكافئ بترول في 2020 إلى 185,2 مليون طن مكافئ بترول في 2021.

وأشار بيان سوناطراك أن مستوى إنتاج وحدات التكرير والمصافي بقي مستقرا في حدود 27,9 مليون طن في 2021. مقارنة بـ 27,8 مليون طن سنة 2020.

أما إنتاج الغاز الطبيعي المسال فقد شهد تطورا ملحوظا بنسبة 14% سنة 2021 حيث بلغ مستوى 26,3 مليون متر مكعب. مقارنة بـ 23,1 سنة 2020.

وتمكنت سوناطراك من تغطية متطلبات السوق الوطنية التي بلغت 64 مليون طن مكافئ بترول في 2021. بزيادة 9% مقارنة بسنة 2020.